شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية هادئة ليقترب من المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 43.90، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن تخطي مستوى 45.25 سيسهّل مهمة السعر بالتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 47.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.20 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد