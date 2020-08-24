شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط تداولات إيجابية طفيفة في محاولة للاقتراب من مستوى 43.05، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 41.05، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 45.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد