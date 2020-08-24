شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ليختبر المقاومة المحورية 26.90، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع وتخطي هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما التماسك دونه سيضغط على السعر لزيارة مستوى التصحيح التالي الذي يتواجد عند 25.06 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.06 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط