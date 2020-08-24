شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليبتعد عن الدعم الحرج 1929.50، ليقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكننا بحاجة لاختراق 1955.90 لتأكيد استمرار الميل الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80.

وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 1955.90 أو كسر الدعم 1929.50 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 1968.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي