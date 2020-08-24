شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، معتمدين على الثبات دون مستوى 1.3200، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر لكسر 1.3075 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.2980.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط