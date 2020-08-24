شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية الآن ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذه المقاومة سيكمل تشكيل نموذج علم استمراري صاعد يملك القدرة على إعادة السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

لكن طالما أن السعر دون 1.1865، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.1670.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1865

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط