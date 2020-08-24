شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. المؤتمر السنوى لبنك التنمية الأفريقى ينعقد غدا افتراضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الثلاثاء، وعلى مدار يومين الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2020، والتي تعقد افتراضيا للمرة الأولى على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد "كوڤيد 19"، وسيشمل مؤتمر البنك الذي يتخذ من أبيدجان بكوت ديفوار مقرا له، اجتماعات قانونية لمجلس المحافظين ، كما يدرج ضمن أجندة الفعاليات للاجتماعات السنوية لهذا العام إتمام العملية الانتخابية لرئيس البنك.

ويشغل النيجيري أكينومي أديسينا حاليا منصب الرئيس الثامن لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، حيث اختير لشغل المنصب لمدة خمس سنوات في مايو 2015 من جانب مجلس محافظي البنك خلال اجتماعاته السنوية في أبيدجان بكوت دي فوار.

وقال أديسينا ،في خطاب مسجل قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية،: "للمرة الأولى في تاريخ بنك التنمية الإفريقي تعقد الاجتماعات السنوية افتراضيا، بسبب التأثيرات غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا المستجد /كوڤيد 19 /، فلم يسبق أن تعرضت حدود علم البشرية لاختبار من مثل هذا النوع، وتم توسيع مدى القدرة المالية لمواجهة آثاره إلى مستويات لا يمكن تخيلها، وفقدنا المكاسب الاقتصادية التي حصدناها على امتداد عقود على إثر هذه الجائحة العالمية، مما زعزع الاقتصادات والشعوب والمؤسسات".

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وأضاف أديسينا ،في الكلمة المسجلة التي نشرت عبر موقع البنك، أن التأثيرات التي خلفتها الجائحة عميقة؛ فمن المرجح أن تمتد لفترة طويلة، ويتطلب الأمر جهودا ضخمة ومستمرة لمساعدة البلدان، وبخاصة الإفريقية على التعافي من تأثير الجائحة، فلم يسبق أن كانت الحاجة أكبر إلى تحقيق تعافي اقتصادي واجتماعي وبيئي من أجل النمو المستدام ".

وتابع قائلا "اجتماعاتنا السنوية فرصة هائلة لكي يراقب حملة أسهم البنك بكل فخر وإعجاب، ما أبدوه من التزام شامل إزاء تقدم بنك التنمية الإفريقي ".

وتوجه أديسينا بالشكر لمجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية لموافقته في أبريل الماضي على حزمة تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بهدف مساعدة القارة على التصدي للجائحة التي ألحقت ضررا شديدا بالفعل باقتصادت المنطقة.

وكان محافظو البنك الأفريقي للتنمية، الذين يمثلون حاملي الأسهم في 80 دولة، قد وافقوا على زيادة تاريخية قدرها 115 مليار دولار في رأس مال البنك خلال اجتماع غير عادي في ابيدجان في نوفمبر الماضي.

وأوضح البنك، أن هذه الزيادة في رأس المال هي الأكبر في تاريخه، منذ تأسيسه عام 1964، وهي بمثابة استعراض لمدى الثقة التي يوليها له حملة الأسهم.

وبإقرار هذه الزيادة، ارتفع رأس مال البنك الإفريقي للتنمية لأكثر من الضعف؛ من 93 مليار دولار إلى 208 مليارات دولار.

