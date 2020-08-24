وزارة التخطيط: نستهدف وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 2.95 مليون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هالة السعيد: خمسة برامج أساسية تشملها خطة الرعاية والحماية الاجتماعية بالعام المالي 20/2021 نستهدف وصول عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى ممن لديهم بطاقات تموين إلى 2.48 مليون أسرة نستهدف وصول عدد الأسر التى سيتم تلبية احتياجاتها الأساسية ضمن خدمات برنامج سكن كريم إلى 30000 أسرة أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض خدمات قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية بخطة العام المالي 20/2021، والبرامج الأساسية التى تتضمنها والمستهدفات التنموية للقطاع، والقضايا الأساسية المرتبطة به.

وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الرعاية والحماية الاجتماعية بالعام المالي 20/2021 تتضمن خمسة برامج أساسية تنبثق منها برامج فرعية، مُمثّلة في برنامج الحماية الاجتماعية والذى يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في حماية الأسر من الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية، وفي خفض نسبة الفجوات بين السكان، ويضم ثلاثة برامج فرعية، هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة من النكبات والكوارث الفردية والجماعية (مثل أزمة فيروس كورونا)، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير خدمات تأمينية جيّدة ومُميكنة لجميع الفئات العاملة، وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

أضافت السعيد أن البرنامج الثانى هو برنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية؛ بهدف تمكينهم ودمجهم مُجتمعيًا، ويضم برامج فرعية للطفولة الـمبكّرة، وجودة خدمات الأسرة والطفولة، ورعاية وتأهيل الأطفال بلا مأوى، وتأهيل الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، والارتقاء بجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير خدماتها، وبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتنمية للمرأة والشباب، ويضم أنشطة دعم الأسر المنتجة والـتأهيل المهني والحرفي للشباب، وبرامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى برنامج تنمية الشراكات بهدف مُساهمة الأطراف الـمعنيّة في تحقيق التنمية الـمُستدامة، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيّات والمؤسسات الأهلية أو الوسائل الإعلامية أو الشركاء الدوليين، وبرنامج التطوير المؤسسي للجهاز الإداري؛ بهدف تحسين مستويات الأداء والارتقاء بالخدمات الـمقدّمة، مثل تطوير نظم وآليات الرقابة والمتابعة، وإدارة المعلومات، وتطوير الـموارد البشرية.

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وحول الـمُستهدفات التنموية لقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية في خطة 20/2021؛ أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية فمن المستهدف أن يصل عدد السكان الذين يشملهم الدعم النقدى إلى 11.8 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 2.95 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى ممن لديهم بطاقات تموين إلى 2.48 مليون أسرة، وعدد الأسر التى سيتم تلبية احتياجاتها الأساسية ضمن خدمات برنامج سكن كريم إلى 30000 أسرة.

وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية أشار تقرير الوزارة إلى أنه من المستهدف أن تصل عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحاصلة على الاعتماد إلى 100 مؤسسة، وعدد مؤسسات الرعاية التي سيتم تطوير بنيتها التحتية إلى 100 مؤسسة، وعدد 30000 من المسنين المستهدفين للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونحو 100000 من ذوي الاحتياجات الخاصة المستهدفين لاستكمال آلية الكشف الطبي المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة، و 70000 من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على مزايا الدعم النقدي بتقارير القومسيون المستحدثة، بالإضافة إلى وصول عدد مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة المطورة إلى 150 مؤسسة.

وفيما يخص التنمية الاجتماعية أوضح التقرير أنه من المستهدف فى خطة 20/2021 أن تصل حجم الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة إلى 18 مليون جنيه، وعدد فرص التوظيف وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب إلى 70000 فرصة، وعدد النساء اللاتي سيتم تعزيز قدراتهن في مجال قطاع الأعمال والتسويق إلى 40000، وعدد المستهدفين من حملات التوعية ضد التعاطي والإدمان إلى 1200000، وعدد مراكز العلاج من الإدمان والتعاطي على مستوى الجمهورية التى سيتم إضافتها إلى 27 مركز، كما أنه من المستهدف رفع نسبة الاستثمارات المالية.