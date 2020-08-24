شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بفعل توقف إنتاج خليج المكسيك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب يومي فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل توقف حوالي 60% من إنتاج النفط البحري فى خليج المكسيك ، بعدما أوقفت شركات الطاقة عمليات التشغيل بسبب العواصف التي ضربت أحد أهم مناطق الإنتاج فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 1.0% إلى مستوي 42.68$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.27$، وسجل أدنى مستوي عند 42.26$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوي 44.66$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 44.19$ ، وسجل أدنى مستوي عند 44.19$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل المخاوف المحيطة بمستويات الطلب العالمي.

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ضرب الإعصار "ماركو" والعاصفة المدارية "لورا" خليج المكسيك يوم الأحد ، الأمر الذي دفع شركات الطاقة إلى سحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط.

أوقفت الشركات حوالي 60% من إنتاج النفط البحري فى المنطقة التي تساهم بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط فى الولايات المتحدة.

واستقر إنتاج النفط الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي 14 آب/أغسطس الجاري عند إجمالي 10.7 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 12 حزيران/يونيو الماضي ، والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.