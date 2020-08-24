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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، مستفيدا من توقف صعود مستويات العملة الأمريكية ، بالتزامن مع تجدد عمليات شراء العملات ذات المخاطر العالية.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.1817$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1791 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1784$.
أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1754$ ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.4% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة أسبوعية منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي ، بسبب انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.47 نقطة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا التوقف ، فى ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بجانب تجدد عمليات شراء العملات ذات المخاطر العالية ، وسط آمال التوصل لعلاج فيروس كورونا ، خاصة بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض كوفيد-19 كخيار علاجي.
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