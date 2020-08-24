شكرا لقرائتكم خبر عن بحري توقع اتفاقية لإنشاء الشركة الوطنية للحبوب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن توقيع عقد اتفاقية لإنشاء الشركة الوطنية للحبوب، بتكلفة مُقدرة بنحو 110 مليون دولار أمريكي.

وأفادت بحري، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم تمويل المشروع عن طريق التدفقات النقدية للشركة بالإضافة الى التمويل المصرفي.

وتعتبر الشركة الوطنية للحبوب بمثابة مشروع مشترك بالمناصفة مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، ويهدف إلى بناء وإنشاء محطة لمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري.

وتسعى بحري من خلال هذا المشروع لتلبية الحاجة المستقبلية من الغلال الرئيسية للمملكة العربية السعودية.

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ويُتوقع أن تبدأ بحري في إإنشاء المشروع خلال النصف الثاني من 2021، على أن يتم الانتهاء من إنشاء المشروع بالنصف الثاني من 2022.

يُذكر أن المشروع يمتد على مساحة 313 ألف متر مربع وتبلغ السعة التخزينية للمحطة 280 ألف طن، فيما تبلغ السعة الإنتاجية للمحطة من 3 إلى 5 مليون طن سنوياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 760.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 45.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بشكل رئيسي بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل بالإضافة لزيادة عمليات النقل خلال الربع الثاني من السنة.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 1.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 224.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.