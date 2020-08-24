شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى تدفع ريدان للخسائر بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ريدان الغذائية، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 8.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 7.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى (ومن الأسباب جائحة كورونا). وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى وارتفاع مصاريف التسويق ومصاريف التمويل.

وتراجعت المبيعات إلى 23.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 63.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 714.7 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية والتكاليف التمويلية.

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