شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الحمادي ترتفع 95% بالربع الثاني لزيادة إيرادات التنويم وانخفاض التكاليف والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الحمادي للتنمية والإستثمار، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 95.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 39.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 50.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 33.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى إرتفاع إيرادات التنويم نتيجة زيادة مرضى التنويم المحولين من مقام وزراة الصحة، بالإضافة إلى ضبط بنود بعض المصاريف و إنخفاض تكاليف العمالة نتيجة الإستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص، وإنخفاض تكاليف التمويل نتيجة إنخفاض أرصدة القروض و تكلفة الإقراض.
وتراجعت المبيعات إلى 244.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 253.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 64.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 44.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
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