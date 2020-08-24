شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يدفع جازان للطاقة للتحول للربحية في الربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 661.1 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 1.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى نمو المبيعات بنسبة 43.68% بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة قطاعات الشركة مما كان له اثر في رفع كفاءة الأداء. كما تم تطبيق عدد من المبادرات لخفض التكاليف التشغيلية والتي كان له اثر إيجابي في تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني.

وارتفعت المبيعات إلى 19.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 13.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 523.6 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

Advertisements

أخبار وتقارير ذات صلة

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو