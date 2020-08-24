شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين تتحول للربحية وتُسجل 183 مليون ريال بالربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة اللجين القابضة، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 183 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 71 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 183.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 70.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى تحقيق الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) صافي ربح خلال الربع الحالي مقابل صافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 2.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 6.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 136.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 149.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 46.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 78.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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