شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة تتحول للربحية بالربع الثاني 2020 لانخفاض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة أنعام الدولية القابضة، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 346 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 3.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 1.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 20%، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 81%.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 1.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 1.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 153 ألف ريال، مقابل خسائر بلغت 8.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً بالخسائر بنسبة 88.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

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وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأنها حققت صافي خسائر بلغ 498 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 4.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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