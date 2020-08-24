شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس الأهلية تتحول للربحية بالربع الثاني لزيادة حجم المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الجبس الأهلية "جبسكو"، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 5.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 5.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلىا ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 42.65% بسبب زيادة طلب العملاء وإرتفاع أسعار البيع، بالإضافة إلى إنخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 18.78% بسبب إنخفاض بعض عناصر التكلفة.

وارتفعت المبيعات إلى 17.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 12.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 22.9 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل خسائر بلغت 3.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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