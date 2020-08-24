سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار نحو 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.86 جنيها للشراء، و 15.99 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.87 للشراء، 15.97 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.