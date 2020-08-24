الاقتصاد

استقرار سعر الدواجن اليوم عند 18 جنيها للكيلو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 24-8-2020 استقرارا فى السوق المحلى و الهايبر ماركت حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة. 

 

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن اليوم سجلت في المزرعة 18 جنيها فى حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 20-23 جنيها بحسب المنطقة وتكاليف التقل على التاجر. 

 

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وأضاف  رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،  أن الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا بـ35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي، بينما الدواجن البلدى سجلت 26 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 29-31جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك،  بينما أسعار   كرتونة البيض  26  جنيها من المزرعة ويترواح سعرها  للمستهلك بين 30-33  جنيها.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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