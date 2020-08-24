الصين: "فورد" تستدعى 14659 سيارة "لينكولن" لمخاطر تتعلق بالسلامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فورد موتور (الصين) استدعاء 10649 سيارة لينكولن من طراز "إم كيه إكس" و4010 سيارات "لينكولن نوتيلوس" بسبب أعطال محتملة في نظام الوسادة الهوائية.
وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق - في بيان اليوم الاثنين - أن عملية الاستدعاء تتضمن سيارات "لينكولن إم كيه إكس" الواردة والمصنعة في الفترة بين 28 مايو 2015 و30 يوليو 2018، وسيارات "لينكولن نوتيلوس" الواردة والمصنعة في الفترة بين 27 سبتمبر 2018 و30 سبتمبر 2019.
وأضافت المصلحة أنه نظرا لعدم كفاية المسافة الفاصلة بين مجموعة التوصيلات السلكية لمقعد الراكب الأمامي وغطاء وسادة المقعد، فقد لا يعمل نظام الوسادة الهوائية بشكل طبيعي في بعض الظروف، ما يشكل مخاطر على السلامة.. وتابعت المصلحة أن الشركة المعنية ستقوم باستبدال الأجزاء التالفة مجانا.
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