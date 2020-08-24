شكرا لقرائتكم خبر عن 21.0 % ارتفاعا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الاثنين، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2020. وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012 / 2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012 / 2013). بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 104.7 خلال شهر يونيو 2020 (أولـي) مقابل 86.6 خلال شهر مايو 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 21.0%.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: بلـغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 138.7 خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 76.0 بارتفاع قدره 82.5٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الادخنة مع عودة نشاط المقاهي والكافيهات وتقليل مده الحظر. Advertisements بلـغ الرقـم القيـاسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 106.8 خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 89.3 بارتفــاع قدره 19.6% وذلك بسبب زيادة الطلب على المنظفات والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا. بلغ الرقم القيـاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 135.2 خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 106.9 بارتفاع قدره 26.5٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة والتنفس الصناعي. اسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 122.7 خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 107.9 بارتفاع قدره 13.8٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية والدوائية نظرا لتداعيات جائحة كورونا. بلغ الرقـم القياسـي لصناعة معدات النقل الأخرى 316.8 خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 108.2 بارتفاع قدره 192.9٪ وذلك بسبب زيادة انتاج عربات السكك الحديدية ومعدات النقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 21.0 % ارتفاعا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.