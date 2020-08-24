شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالمستهل وسط صعود 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحاً 29.210 نقطة ليصل إلى مستوى 5160.46 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% رابحاً 42.260 نقطة ليصل إلى مستوى 5688.46 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.470 نقطة ليصل إلى مستوى 4120.01 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% رابحاً 9.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4122.80 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 71.4 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4017 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.98%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%.

وجاء سهم شركة العقارات المتحدة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.41%، يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.87%، ثم سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 6%، فيما تصدر سهم شركة أسيكو للصناعات العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.05% ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 5%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 و 31-12-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019:

الشركة العالمية للمدن العقارية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 و 31-01-2020:

شركة ايفكت العقارية.

رابعاً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

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خامساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سادسا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة الإثمار القابضة.

ثامنا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.