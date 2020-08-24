اليابان: نيكى يرتفع والمخاوف حيال صحة رئيس الوزراء آبى تلقى بظلالها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الاثنين، مستقية الاتجاه من مكاسب نظيراتها الآسيوية، لكن تنامي التكهنات بخصوص صحة رئيس الوزراء شينزو آبي نال من المعنويات.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.28 بالمئة ليغلق على 22985.51 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة مسجلا 1607.13 نقطة.
وكانت أحجام التداول هزيلة في ظل الغياب الصيفي للعديد من المتعاملين.
ورغم المخاوف حيال صحة آبي، يقول بعض المحللين إن السوق اليابانية لن تتأثر كثيرا في حالة استقالته.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، المحلل الاستراتيجي لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، "ببساطة، السياسات الاقتصادية والمالية لن تتغير، بصرف النظر عن من سيخلف (آبي).
"قد يحدث ارتباك مؤقت، لكن التأثير سيكون محدودا على الأرجح."
وتصدر سهم نينتندو المكاسب بين أكبر 30 سهما على توبكس بصعوده 4.79 بالمئة.
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