شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتينيوم ينخفض بفعل التكهنات السلبية حيال الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل استمرار التوقعات السلبية بشأن ضعف الاقتصاد العالمي بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وعلى الرغم من تعطل أنشطة التعدين بشكل جزئي في عدد من الدول الشهيرة في أنشطة صناعية ستقلل الطلب على المعدن في ظل أزمة "كورونا".



ويستخدم البلاتينيوم في العديد من الصناعات الشهيرة مثل الإلكترونيات وأيضاً الصناعات الكيماوية والحلي والمجهرات وتحسين خلايا الوقود في البطاريات وغيرها.

Advertisements



ونتيجة لتباطؤ تعافي النشاط الاقتصادي العالمي بسبب كورونا، من غير المتوقع تحسن الطلب على البلاتينيوم وغيره من المعادن الصناعية.



ومن الجدير بالذكر أن محللي "كابيتال إيكونوميكس" توقعوا انخفاض أسعار البلاتينيوم إلى 800 دولارا للأوقية بحلول نهاية العام الجاري.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي عند 93.2 نقطة، وهو أعلى مستوى حتى اللحظة بينما يعد أدنى مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية للبلاتينيوم بحلول الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 922.9 دولار، وسجل المعدن أعلى سعر عند 928.6 دولار وأقل سعر عند 920.2 دولار.