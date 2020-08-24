55 مليون دولار استثمارات التنقيب عن البترول فى الصحراء الغربية 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن حجم الاستمارات للاتفاقيات البترولية التى وقعتها الهيئة العامة للبترول خلال عام 2019 للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول بالصحراء الغربية بلغت حوالي 55 مليون دولار ، وبحسب ما ذكرت المصادر لـ " الخليج 365 " أن اتفاقيات التنقيب والبحث والاستكشاف بالصحراء الغربية خلال عام 2019 تتضمن حفر 21 بئرا . وكان لتوقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً خلال الفترة من يوليه2014 حتى يونيه2020 مردود إيجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى حيث ارتفع انتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة .

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