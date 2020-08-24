شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"القابضة "يؤكد "عمر افندى " فى انتظار موافقة المالك السابق على التسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هشام أبو العطا ،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركة القابضة تقدم كل الدعم لشركة عمر افندى ، بهدف تجاوز الشركة العديد من العقبات والصعوبات التي تواجهها وذلك من خلال تنويع النشاطات والدخول في مجال النشاط العقاري بما يساهم في تحسن إيرادات و موارد الشركة بشكل كبير الفترة المقبلة.

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وحول حل مشكلة الشركة مع المالك السابق ، أكد هشام أبو العطا لـ ”الخليج 365” أن الشركة القابضة أرسلت ملف التسوية للمستثمر السعودي المالك السابق لشركة عمر أفندي جميل القنيبط ، ‏وما تزال شركة عمر أفندي تنتظر رد المالك السابق على قائمة التسوية بهدف انهاء كافة المشكلات المتعلقة في الشركة ودفع مستحقات المستثمر ، خاصة بعد تدخل ونجاح وزارة قطاع الأعمال العام لدى الجهات المعنية في تسوية مشكلة الشركة ومديونيتها لدى مؤسسة التمويل الدولية والتي تم الاتفاق على تسويتها.

أوضح رئيس القابضة للتشييد والتعمير ،أن شركة عمر أفندي تمتلك أصول كبيرة ويمكنها تجاوز كل العقبات المحيطة بها ، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تضافر العديد من الجهود ، وبالتالي فإن الشركة القابضة ما تزال تدرس العديد من الاقتراحات والمقترحات حول شركة عمر أفندي سواء استمرارها ككيان منفصل او دمجها مع‏ شركة شقيقه أو بحث نقلها إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، بجانب الشركات التجارية ، لافتا الى أن الشركة القابضة ما تزال تقدم كل الدعم من شركة عمر أفندي حرصا على العاملين بالشركة وحرصا على هذا الكيان الكبير ،موضحا أنه كل الشركات التابعة تواصل ضخ استثمارات كبيرة خلال العام المالي الحالي و تستهدف زيادة الاستثمارات خلال العام المالي المقبل ؛ بما يساهم في تعظيم عوائد تلك الشركات