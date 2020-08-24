شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي لا يزال صاعدا– تحليل – 24-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الغاز مؤخرا لبعض التذبذب الجانبي, إلا أن ارتكازه بشكل إيجابي فوق الدعم المستقر عند 2.275 يدعم توقعنا الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نشير إلى أن تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 سيزيد من فرص تجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي وليمكنه ذلك من تشكيل تداولات صاعدة جديدة ليستهدف من خلالها العديد من الأهداف والتي تبدأ من 2.560 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المتمركز عند 2.780.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.300 و 2.560

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد