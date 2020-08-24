شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل -24-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تذبذبه السلبي متأثرا بثبات الحاجز المتمركز عند 3.000 ليؤكد بذلك تأجيله للهجوم الصاعد وليضطر لتشكيل المزيد من التصحيح السلبي خلال الفترة الحالية, لذلك سنبقى بانتظار تسلل السعر قريبا دون مستوى 2.8500 ليمكنه ذلك من اختبار الدعم المحوري الممتد نحو 2.7650 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.
نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر بتجاوز الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيعيده للمسار الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية حول 3.1200 و 3.3000 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0000 و 2.8500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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