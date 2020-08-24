شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الدعم الرئيسي- تحليل - 24-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة مستوى 124.43 مقتربا بذلك من دعم القناة الصاعدة الرئيسي والممتد نحو 124.00, حاليا وباستمرار تذبذب السعر دون الحاجز الأولي المستقر عند 125.60 فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الهابط لحين ملامسته للدعم الرئيسي ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

لابد من التنويه إلى أن تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم الرئيسي المذكور سابقا, فإن ذلك يؤكد انتقاله لمسار سلبي جديد وليفتح الباب امامه لاستهداف مستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 123.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.60 و 124.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط