شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين ضعيف-تحليل - 24-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة تداولات سلبية جديدة مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط ليسحل بذلك مستوى 138.30, حاليا وبثبات الحاجز المستقر عند 139.80 وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, نتوقع استئناف السعر للتذبذب السلبي ليستهدف بذلك مستوى 137.70 و 136.60 على التوالي.

استعادة الميل الصاعد يتطلب من السعر الثبات فوق الحاجز المستقر عند 139.80 ليفتح ذلك الباب أمامه لتشكيل تداولات صاعدة قوية وليبدأ باستهداف مستويات إيجابية جديدة بانجذابه نحو 140.80 و 142.30 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.20 و 137.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط