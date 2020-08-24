شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم سلبي جديد– تحليل - 24-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر البلاتين مؤخرا لضغوط سلبية قوية ليعمل ذلك على تأكيد تأجيله للمحاولات الصاعدة متكبدا بعض الخسائر بانجذابه نحو 894.00 كما هو واضح بالرسم المرفق, حاليا وبثبات الحاجز الاولي المستقر عند 980.00 وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي, نتوقع تكبد السعر لخسائر إضافية بانجذابه نحو 866.00 و 805.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 945.00 و 866.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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