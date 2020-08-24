شكرا لقرائتكم خبر عن كيبكو الكويتية تعتزم تأجيل بيع حصتها في OSN لخدمات التلفزيون المدفوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" تأجيل بيع حصة في شركة OSN لخدمات التلفزيون المدفوع حتى عام 2021، لحين تعافي الأسواق التي تضررت من تفشي وباء "كورونا".
وكانت "كيبكو" قد عينت بنك غولدمان ساكس لتقديم المشورة لها بشأن بيع حصتها في OSN البالغة 60.5 %في نوفمبر 2018، ومع ذلك زادت حصتها في شركة تشغيل البث التلفزيوني المدفوع إلى 87.6 % في مارس الماضي، بحسب صحيفة القبس.
وأعلنت OSN مؤخراً أن عدد المشتركين قد تضاعف أكثر من 3 أضعاف خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 250 ألف مشترك من 80 ألفاً في أبريل.
ووقعت شراكات مع أكثر من 15 شركة اتصالات كبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأبدت رغبتها في تنمية خدمات البث التدفقي في كل الأسواق الرئيسية ومن ضمنها الأسواق المنخفضة الدخل في جميع أنحاء المنطقة.
يُذكر أن شركة "كيبكو" حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 6% خلال عام 2019، إلى 30.01 مليون دينار، مقابل 28.27 مليون دينار في العام السابق له.
وأرجعت الشركة الارتفاع بالأرباح السنوية إلى الزيادة في إيرادات وأرباح شركات المجموعة العاملة في قطاعات الصناعة، والعقار، والتعليم.
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