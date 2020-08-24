شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر الطيران التجاري للقادمين من أفغانستان مؤقتا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عن حظر الطيران التجاري للقادمين من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر وذلك بناء على تحديث السلطات الصحية الكويتية.

وقالت الطيران المدني في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه بالنسبة للركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي تم تعديل مدة صلاحية شهادة ال(بي سي آر) (الخلو من فيروس كورونا) من 72 ساعة إلى 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ قبول الراكب على الرحلة وذلك للركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي.

وأضافت أنه سيتم الاكتفاء بشهادة فحص ال(بي سي آر) الصادرة من دولة الكويت للمسافر خارج البلاد التي لاتزيد مدة سفره على أربعة أيام ولا يشترط إجراء فحص عند عودته طالما شهادة الفحص صالحة مع التزام الراكب بالاشتراطات الصحية.

وقالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في منتصف الشهر الجاري أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

Advertisements

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.