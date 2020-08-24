شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "الأراضي البيضاء" يصرف 6.6 مليون ريال للمشروع السكني "ينبع البحر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان السعودية، صرفه مبلغ 6.6 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة.

وبين البرنامج في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح أن ذلك يأتي تطبيقا للمادة الـ15من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية والتي تنص على الأتي: "تُحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها"

وأكّد البرنامج أن لديه خطة مُتكاملة لتخصيص الإيرادات التي حُصّلت من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، إذ سيتابع الاحتياج خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات السكنية، علماً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

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وكشف البرنامج في مطلع يونيو الماضي عن صرفه مبلغ 1.138 مليون ريال، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان عرعر.

وبين البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزء من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.