شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للصناعات العسكرية تعيين رئيساً تنفيذياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعيين "وليد بن عبدالمجيد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك بعد انتهاء فترة تكليفه في منصب الرئيس التنفيذي.

وقالت الشركة في صدر اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن هذا القرار أتى بعد إثبات "أبوخالد" قدرته وكفاءته على تولي إدارة مهام الشركة بشكل فعال خلال الأشهر الماضية.

وتمتد خبرة المهندس وليد أبوخالد الطويلة لنحو 30 عاماً شغل خلالها مناصب قيادية عدة، كان من أبرزها الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الدفاع العملاقة "نورثروب جرومان"، ووكيل وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) للشؤون الصناعية في المملكة.

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وتولى "أبوخالد" في وقت سابق منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك العالمية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، ورئيس مجلس إدارة العمليات ومدير إدارة مجموعة الاستثمارات الاستراتيجية في شركة بي أيه إي سيستمز في كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان صندوق صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في مايو 2017 عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكا قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.