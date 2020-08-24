"أرامكو " تعلن تغييرات إدارية لتعزيز الأداء والتطوير المؤسسي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية إنشاء تنظيم إداري جديد ومتكامل للتطوير المؤسسي يدعم تحقيق أهداف الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن التنظيم الجديد سيعمل على خلق المزيد من القيمة المضافة للشركة، كما سيوفر آليةً أسرع لمساندة اتخاذ قرارات فعالة، وذلك بهدف تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق.
وبينت أن النائب الأعلى للرئيس "عبدالعزيز محمد القديمي" سيتولّى مسؤولية إدارة التنظيم الجديد للتطوير المؤسسي، والذي يرتبط إداريًا وبشكلٍ مباشر برئيس الشركة، ابتداءً من 13 سبتمبر 2020م.
الجدير بالذكر أن إنشاء هذا التنظيم الإداري يمثّل امتدادًا لنموذج التطوير المؤسسي الحالي لأرامكو السعودية، إلا أنه أكثر تكاملًا وشمولية، وسيدعم جهود الشركة لترسيخ ريادتها ومرونتها وتنافسيتها.
وأعلنت شركة أرامكو مؤخرا، عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، وقالت إنها حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع الأول 2019.
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