شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: مساحة مشروع "نيوم" تفوق مساحة دول متوسطة الحجم وسيوفر الكثير من فرص العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن مساحة مشروع نيوم تفوق مساحة دول متوسطة الحجم، ولذلك يجب أن يكون هناك عمل دؤوب على هذا المشروع الحيوي الضخم بالمملكة، الذي يعد مستهدفاً ومشروعاً وتوجهاً ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضاف وزير الطاقة، أن مشروع مدينة "نيوم" والمشاريع الموازية لها ستوفر الكثير من فرص العمل في السعودية وبقطاعات مختلفة وجديدة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال وزير الطاقة إن نيوم تستهدف إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يعادل ربع استهلاك الكهرباء في المملكة في أوقات الذروة في الوقت الحالي.

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ووقعت وزارة الطاقة السعودية، أمس الأحد مذكرة تفاهم مع شركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظمي النصر.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، قد افتتح مع نظمي النصر، في نهاية يوليو الماضي ورشة عمل مشتركة، بين منظومة الطاقة وشركة نيوم، تستهدف الوصول إلى خريطة طريق للتعاون بين الجانبين، تحقق المستهدفات الوطنية الطموحة لشركة نيوم ولمنظومة الطاقة معا.

وقال وزير الطاقة، في افتتاح ورشة العمل إن الوزارة بما لديها من خبرات، ستعمل على مساندة شركة نيوم، التي تعد أحد أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030، في جميع المجالات المتعلقة بالطاقة.

وأعلنت الهيئة المسئولة عن مشروع "نيوم" في مطلع الشهر الماضي عن توقيعها شراكة مع "إير بروداكتس" الأمريكية و"أكوا باور" بقيمة 5 مليار دولار لبناء منشأة لإنتاج الهيدروجين في نيوم بطريقة صديقة للبيئة لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.