شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض أمام الدولار بفعل تصاعد أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل تصاعد أزمة فيروس "كورونا" في الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



وأعلنت الحكومة اليابانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عدد من المناطق والمقاطعات الأمر الذي يعكس تحذيرات البعض بتعرض طوكيو لموجة ثانية من المرض.



ومن جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أعلى عدم وجود أي لقاح بعد لفيروس "كورونا" استوفى شروط المنظمة بشأن أمان الاستخدام والفاعلية.

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كانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت الموافقة بشكل رسمي على اعتماد استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس "كورونا" في علاج المصابين بالمرض في طريقة من شأنها المساهمة في احتواء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة.



ويشهد الدولار الأمريكي تقلبات في ظل الترقب الحذر لتطورات كورونا وأيضاً لاجتماعات "جاكسون هول" في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 105.8، وسجل أعلى سعر عند 105.9 وأقل سعر عند 105.6.