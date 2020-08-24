شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض دون المتوقع لمبيعات التجزئة النيوزلندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات اقتصادية حكومية انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في نيوزلندا خلال الربع السنوي الثاني لكن بأقل من المتوقع.



وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في نيوزلندا بنسبة 14.6% خلال الربع السنوي الثاني، وهو ما جاء أفضل من توقعات بانخفاض نسبته 16.3% لكن القراءة أسوأ مما أعلن عنه في الربع السنوي الأول بانخفاض نسبته 1.2%.



أما عند استثناء بعض السلع الأكثر تذبذباً كالطاقة والغذاء، فقد انخفض مؤشر مبيعات التجزئة النيوزلندية بقيمتها الأساسية بنسبة 13.7% في الربع الثاني مقارنة بتوقعات هبوطه بنسبة 15% عقب تراجع بنسبة 0.1% في الربع السنوي الأول.