شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل الانخفاض بعد خسائرها الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العقود الفورية للفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين لتبني على الخسائر التي سجلتها في الأسبوع الماضي متأثرةً بعزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة.



وأعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة بشكل رسمي على اعتماد استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس "كورونا" في علاج المصابين بالمرض في طريقة من شأنها المساهمة في احتواء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة.



وسوف تبدأ في وقت لاحق هذا الأسبوع اجتماعات "جاكسون هول" لبحث السياسات النقدية والمالية في ضوء أزمة كورونا وسبل التصدي لأضرارها البالغة على الاقتصاد العالمي.

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ومن المنتظر إدلاء رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بتصريحات هامة أيضاً هذا الأسبوع.



يُذكر أن العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول انخفضت في ختام جلسة الجمعة بنسبة 1.5% أو ما يعادل 42.4 سنتاً عند 26.877 دولار للأوقية وسجل المعدن خسائر الأسبوع الماضي بنسبة 3%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض أسعار العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 06:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 26.6 دولار للأوقية، واستهل المعدن التداولات عند 27.04 دولار.