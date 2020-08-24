الاقتصاد

استقرار اليورو سلبياً أمام العملة الأمريكية مع استمرار تأثير بيانات ضعيفة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولم تحرك العملة الأوروبية الموحدة ساكناً أمام الدولار الأمريكي حيث لا يزال تأثير بيانات اقتصادية ضعيفة ممتداً.


كانت بيانات قد كشفت الجمعة عن أن مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في منطقة اليورو سجل 51.7 نقطة في أغسطس/آب مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع المؤشر عند مستوى 52.7 نقطة.

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وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي بدول التكتل الموحد مستوى 50.1 نقطة في الشهر الجاري في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 54.6 نقطة.


ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع بدء اجتماعات "جاكسون هول" والتي تتناول الحديث عن أبرز المستجدات على صعيد السياسات النقدية والمالية في زمن "".


وعلى صعيد التعاملات، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 06:13 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 1.1793، وسجل أعلى سعر عند 1.1808 في حين سجل أقل سعر عند 1.1785.

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