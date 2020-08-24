شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع قليلاً بعد إبداء "أوبك+" قلقاً حيال الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو هامشي في ظل القلق الذي أبدته لجنة تتألف من "أوبك" وحلفائها المستقلين حيال الطلب العالمي على الخام بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وأوضحت لجنة فنية لتحالف "أوبك+" بأنها تتوقع تباطؤ الطلب العالمي على النفط في عام 2020 لا سيما مع تكهنات بتعرض العديد من الدول لموجة ثانية من "كورونا".

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في ختام جلسة الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.1% أو 48 سنتاً وأغلقت عند 42.34 دولار للبرميل، وسجل الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%.



أما العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول، فقد تراجعت بنسبة 1.2% أو 55 سنتاً للسهم وأغلقت جلسة لندن عند 44.35 دولار للبرميل وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 1%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 05:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 42.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.7 دولار وأقل سعر عند 42.2 دولار.