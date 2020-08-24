الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 24-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً لمقاومة القناة الهابطة واستقر فوقها، مما قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مستوى 0.9190، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة قد تضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.
لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 0.9085 والمقاومة 0.9190، حيث إن كسر هذا الدعم سيدفع السعر للعودة إلى المسار الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 0.9000، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح إجراء تصحيح صاعد إضافي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.9305.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9050 والمقاومة 0.9170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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