شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستوى 0.7065 الذي يمثّل هدفنا الأول.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم نشهد اندفاعاً صاعداً لاختراق مستوى 0.7243 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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