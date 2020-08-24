شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي – تحليل - 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية يوم الجمعة الماضي ليختبر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويبدأ السعر بمحاولة الارتداد صعوداً من هناك، مما يبقي على الفرص قائمة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 47.60.
مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية تدعم الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 43.90 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي وفتح الطريق أمام بدء تصحيح هابط على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.20 والمقاومة 46.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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