شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستمر بالتذبذب – تحليل - 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده في الجلسات الماضية، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل إيجابي ليدعم فرص تحقيق تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً حتى الآن، بانتظار اختراق مستوى 43.05 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 45.00. نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يعتمد على الثبات فوق مستوى 41.05. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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