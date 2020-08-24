شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً واضحاً لمستوى 26.90 واستقر دونه، ليتجه نحو انخفاض متوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 25.06 كهدف سلبي تالي، منتظماً داخل القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 26.90 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.06 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط