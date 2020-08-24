الذهب يرسم نموذج سلبي – تحليل - 24-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1934.86، ويواجه ضغوط سلبية مستمرة، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن الرسم يرسم نموذج رأس وكتفين يملك أهداف تتخطى دعم القناة الرئيسية الصاعدة لتسبب تحول محتمل في الاتجاه قصير الأمد نحو الانخفاض.
لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 1929.50 سيكمل تشكيل النموذج السلبي ويدفع السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1901.80 وتمتد إلى 1860.90، بينما يمثل اختراق 1955.90 مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 1967.90 ثم 2008.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 1968.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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