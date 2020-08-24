شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختباراً جديداً لمقاومة القناة الهابطة وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستويات 1.3112 ثم 1.3035 كمحطات رئيسية تالية.

نشير إلى أن اختراق 1.3225 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 1.3362 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط