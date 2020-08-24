الدولار مقابل الين يحاول التعافي – تحليل - 24-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية مؤقتة يوم الجمعة الماضي ليختبر حاجز 106.00، لكنه يبدأ بالارتداد هبوطاً من هذا المستوى، حيث يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي جيد أمام السعر، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل سلبي.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم استمرار السيناريو السلبي المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختبار 105.20، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 103.65 كهدف رئيسي تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 106.44 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 106.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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